Drie belangrijke punten voor FC Volendam dankzij zege op Fortuna Sittard

FC Volendam blijft opnieuw ongeslagen in eigen huis. Het werd 2-1 voor de thuisploeg. Carel Eiting en Oskar Buur scoorden voor de Palingboeren. Tijjani Noslin maakten een tegendoelpunt, waardoor de drie punten in Volendam bleven.

FC Volendam werd tegen de Limburgers gesteund door een uitverkocht stadion. De supporters zagen in de eerste minuut al direct een grote kans voor Robert Mühren, die weer in de basis mocht beginnen. Hij volleerde de bal over het doel van Fortuna Sittard. In de openingsfase schoot Carel Eiting nog naast, maar verder was het bar en boos in Volendam.

Ballen werden aan beide kanten ingeleverd en daardoor kwam het duel nauwelijks van de grond. Dat veranderde in de slotfase van de eerste helft, nadat Thomas Buitink (op Filip Stankovic) en Tijjani Noslin (op de lat) voor gevaar zorgden. Het was Eiting, die de openingstreffer scoorde. Walid Ould-Chikh, die ook in de basis begon, gaf de voorzet en de aanvoerder tikte binnen: 1-0.

