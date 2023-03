Trainer Wim Jonk gaat lekker voetbal kijken: "Naar de concurrenten, maar Ajax - Feyenoord springt eruit "

Fraai was het niet wat FC Volendam vanavond op de mat legde, maar de drie punten vergoedden alles. De Volendammers nemen steeds meer afstand van de degradatiezone en kunnen na de 2-1 zege op Fortuna Sittard dit weekend rustig kijken wat de concurrentie doet. Ook trainer Wim Jonk gaat er morgen, maar vooral zondag goed voor zitten. Want dan is De Klassieker Ajax - Feyenoord.