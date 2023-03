Goede start FC Volendam krijgt geen gevolg in De Kuip

Een roerige week, waarin randzaken de boventoon voerden bij FC Volendam, eindigde vanavond in een nipte nederlaag tegen Feyenoord: 2-1. De Palingboeren konden lang tegenstand bieden aan de koploper van de eredivise. Na de 1-0 voorsprong voor FC Volendam dankzij Daryl van Mieghem trok Feyenoord de wedstrijd door goals van Santiago Gimenez en Damon Mirani (eigen doelpunt) alsnog over de streep.

Er ging daarna veel mis bij Feyenoord, dat te weinig deed met het balbezit. Passes kwamen niet aan en voorzetten werden steeds geblokt of weggewerkt. Volendam kwam er twee keer goed uit via Henk Veerman, maar de boomlange spits had het vizier niet op scherp. Feyenoord kon hier alleen een kans voor Santiago Gimenez tegenover stellen.

Jonk koos tegen Feyenoord voor drie andere spelers in de basis in vergelijking met het duel tegen FC Emmen. Damon Mirani, Brian Plat en Calvin Twigt stonden aan de aftrap. Josh Flint en Florent Sanchez Da Silva zaten op de bank. Franco Antonucci ontbrak helemaal. Tegen de verwachting zorgde Daryl van Mieghem na twaalf minuten voor de voorsprong. Een dieptepass van Benaissa Benamar belandde bij Henk Veerman en na een goede pass rondde Van Mieghem af: 0-1.

Zeven minuten na rust was Gimenez wél trefzeker. Een voorzet van Lutsharel Geertruida rondde hij van dichtbij af: 1-1. Een fikse domper voor Volendam, dat nog sterk aan de tweede helft begon. Oskar Buur kwam gevaarlijk vrij in de zestien, maar zijn schot werd op het laatste moment geblokt. Gimenez bleef de gevaarlijkste man aan Rotterdamse zijde, want hij dwong Filip Stankovic tot een knappe redding.

Enorme kans Veerman

De Servische doelman stond halverwege de tweede helft aan de basis van een grote mogelijkheid voor Volendam. Zijn uittrap schoot onverwachts door en Veerman had een vrije doortocht. De spits schoot wederom naast. Een inzet van Sebastian Szymanski werd even later geblokt. Feyenoord drong steeds meer aan en kwam in de 74e minuut op voorsprong. Mirani passeerde van dichtbij zijn eigen doelman bij een voorzet van Gimenez: 2-1.

De centrale verdediger had daarna ook aan de andere kant kunnen scoren, maar zijn kopbal ging net over. In de blessuretijd kreeeg Xavier Mbuyamba de rode kaart. Hij vloerde de doorgebroken Ezequiel Bullaude. Daardoor is de verdediger vrijdag in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard geschorst.

FC Volendam blijft met Vitesse op den gedeelde dertiende plaats staan. Feyenoord blijft door de zege koploper en houdt Ajax op drie punten. Zondag is de klassieker Ajax - Feyenoord.

Opstelling FC Volendam: Stankovic; Plat, Mbuyamba, Benamar, Mirani (Sanchez Da Silva/88), Murkin; Twigt (Mühren/88), Eiting, Buur (Flint/62); Van Mieghem (W. Ould-Chikh/67), Veerman