'Geschorste Bilal Ould-Chikh 's nachts op voetbaltoernooi'

Een TikTok-filmpje lijkt Bilal Ould-Chikh fataal geworden te zijn. De speler van FC Volendam roept in het bewuste filmpje moslims op om te gaan voetballen bij een moskee in Roosendaal. Saillant detail: het toernooi was vrijdagnacht tussen 0.00 uur en 3.00 uur en hij gaf aan er zelf bij te zijn. Volendam speelde op zaterdag 21.00 uur tegen Heerenveen. De club wil nog niet reageren op de kwestie.