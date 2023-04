FC Volendam gaat strijdend ten onder tegen sc Heerenveen

Al in de zesde minuut kwam FC Volendam op achterstand. Sydney van Hooijdonk tikte van dichtbij binnen namens de thuisploeg. Ruim tien minuten later maakte Henk Veerman de gelijkmaker. Op aangeven van Calvin Twigt schoot Veerman diagonaal binnen. De VAR moest de goal nog wel checken, omdat Veerman op het randje van buitenspel stond.

Kansen over en weer

In een open duel kregen beide ploegen kansen. Zo was Veerman dicht bij een tweede treffer, maar Heerenveen-keeper Mous wist het stiftje knap te redden. Meteen daarna was Van Hooijdonk ook gevaarlijk. Het was de Heerenveen-spits die in de 33e minuut Heerenveen weer op voorsprong schoot.