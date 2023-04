FC Volendam neemt maatregelen: uitfans Cambuur geweerd na eerdere misdragingen

Een dag na de uit de hand gelopen Klassieker tussen Feyenoord en Ajax heeft de gemeente Volendam maatregelen genomen. Uitsupporters van SC Cambuur zijn niet welkom als zij over twee weken (vrijdag 21 april) op bezoek gaan bij FC Volendam. Volgens de gemeente staat de beslissing wel los van de het incident in De Kuip, waar Ajacied Davy Klaassen geraakt werd door een aansteker.

Volgens de driehoek (Openbaar Ministerie, politie en burgemeester) zijn er geen supportersbegeleiders van de politie die meereizen met de supporters van SC Cambuur. De fans van de Friese club hebben zich de afgelopen tijd meerdere keren misdragen. "Dit gedrag heeft geleid tot de beslissing van de Eenheid Noord-Nederland om geen supportersbegeleiders meer mee te sturen naar uitwedstrijden", zegt de gemeente. "Hierdoor is er geen zicht op de supporters uit Leeuwarden. En zonder zicht op wie de supporters zijn is het niet duidelijk wie zich waar in Volendam bevindt. Dit brengt een veiligheidsrisico met zich mee."

"Uiteindelijk willen we niets liever dan veilig en gastvrij voetbal in Volendam. En dat iedereen de wedstrijden kan bezoeken"

Het weren van de uitsupporters is volgens Lieke Sievers, burgemeester van Edam-Volendam, een uiterste maatregel. "Uiteindelijk willen we niets liever dan veilig en gastvrij voetbal in Volendam. En dat iedereen de wedstrijden kan bezoeken. Daar staan we met elkaar voor. Het is en blijft ons uitgangspunt. Maar dit staat helaas behoorlijk onder druk en kan alleen gerealiseerd worden als niemand excessen pleegt of toestaat en iedereen verantwoordelijkheid neemt om wangedrag aan te pakken."

Afgelopen maand braken er tot twee keer toe rellen uit rond het stadion van FC Volendam. Na de wedstrijd tegen FC Emmen op 5 maart gingen supporters van beide clubs met elkaar op de vuist. Twee weken later was het raak toen de supporters van tegenstander Fortuna Sittard weigerden de bussen in te stappen na de wedstrijd. Ook toen volgde een confrontatie met de supporters van FC Volendam. Beide keren werd ook de politie belaagd.

PSV

De eerstvolgende thuiswedstrijd van FC Volendam is op zondag 16 april tegen PSV. De uitsupporters van de Eindhovenaren kunnen wel gewoon meereizen. De nummer dertien van de eredivisie speelt nog vier thuiswedstrijden dit seizoen. Komend weekend gaat de ploeg van trainer Wim Jonk op bezoek bij sc Heerenveen.