Drie tegengoals afgekeurd: FC Volendam houdt de nul bij FC Utrecht

FC Volendam heeft een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Liefst drie keer moest Het Nieuwe Oranje een tegentreffer incasseren, maar alle tegendoelpunten werden later afgekeurd. In de Galgenwaard bleven beide ploegen daardoor steken op een 0-0 gelijkspel.

Bij Volendam keerde Gaetano Oristanio meteen weer terug in de basis. De Italiaan moest vier wedstrijden toekijken na een schorsing vanwege natrappen en spugen richting de arbitrage. Ook Xavier Mbuyamba mocht weer starten bij FC Volendam, dat éénmalig onder leiding stond van Matthias Kohler. De assistent-trainer was de eindverantwoordelijke omdat trainer Wim Jonk onlangs aan zijn knie geopereerd is en slecht ter been is.

In een zonnige Galgenwaard hielden beide clubs elkaar in de openingsfase behoorlijk in evenwicht. De strijd werd vooral op het middenveld gestreden, maar doelman Filip Stankovic moest wel twee keer attent zijn op de inzetten van Anastasios Douvikas, de gedeeld topscorer van de eredivisie.

Stankovic goud waard

Na een half uur voorkwam Stankovic dat Volendam op achterstand kwam. Douvikas werd perfect bediend door oud-Ajacied Sean Klaiber, maar de Servische sluitpost keerde de bal met zijn hoofd. Ook op slag kon Stankovic opgelucht ademhalen. De inzet van Utrecht-middenvelder Bart Ramselaar belandde via een been van Volendam op de paal en in de nastoot schoot Douvikas tegen Stankovic op. In aanvallend opzicht hadden de bezoekers weinig in te brengen, want uitgespeelde kansen bleven uit.

In de tweede helft dacht Nick Viergever de thuisploeg op voorsprong te zetten. De oud-verdediger van AZ en Ajax stond echter buitenspel, waardoor het alsnog gelijk bleef. Volendam beet iets meer van zich af en via een prachtige aanval schoot Oristanio voorlangs. Een kwartier na rust leek Utrecht op voorsprong te komen via Bart Ramselaar. Hij tikte binnen na een halve redding van Stankovic, maar de VAR oordeelde dat de bal eerder over de zijlijn was geweest.

Hoofdrol voor VAR

In de slotfase gingen beide ploegen op zoek naar de overwinning. Utrecht maakte daar de meeste aanspraak op en was dichtbij met een afstandsschot van Brouwers. In de 83e minuut bezweek de verdediging alsnog onder de druk, want Douvikas tikte raak van dichtbij. Maar opnieuw was er een hoofdrol voor de VAR, want Bas Dost stond buitenspel en belemmerde het zicht van Stankovic. Daardoor werd voor de derde keer een doelpunt van FC Utrecht afgekeurd. Mike van der Hoorn was in de blessuretijd nog heel dichtbij met een inzet uit een hoekschop, maar invaller Robert Mühren haalde de bal van de lijn.

Na het gelijkspel komt FC Volendam op 27 punten uit 27 wedstrijden. Daarmee bekleedt het de dertiende plaats in de eredivisie. Volgende week zaterdag speelt Volendam op zaterdagavond tegen SC Heerenveen. De bal rolt vanaf 21.00 uur in het Abe Lenstra Stadion.