FC Volendam door met Murkin en Flint; James en Maloney moeten vertrekken

Derry John Murkin en Josh Flint spelen ook volgend seizoen bij FC Volendam. De opties in hun contracten zijn door de club gelicht. Voor Dean James en Leon Maloney houdt hun verblijf na dit seizoen op. Reservekeeper Barry Lauwers zit in de wachtkamer.

Net als alle andere profclubs heeft FC Volendam haar spelers voor 1 april duidelijk moeten geven over de toekomstplannen. Murkin is als linksback een vaste waarde in het elftal van trainer Wim Jonk en ook Flint staat regelmatig in de basis.

Mirani en Van Mieghem

De optie in het contract van Damon Mirani werd afgelopen zomer met de promotie automatisch gelicht. Daryl van Mieghem heeft óók een optie in zijn contract dat wordt gelicht bij een bepaald aantal gespeelde wedstrijden. De vleugelspits stond dit seizoen zestien keer in de basis en viel zes keer in. Bij welk aantal wedstrijden de optie ingaat, maakt Volendam niet bekend.

James kwam in de eerste divisie regelmatig aan spelen toe, maar zijn speelminuten liggen in de eredivisie een stuk lager. Op het hoogste niveau kwam hij tot vier basisplaatsen en drie invalbeurten. Maloney maakte enkel minuten voor Jong FC Volendam.

Lauwers

Het contract met Lauwers is formeel ook opgezegd, maar technisch directeur Jasper van Leeuwen laat op de website van de club weten nog met de keeper in gesprek te zijn. "We gaan de komende periode rustig met elkaar in gesprek om te zien wat het beste is voor Barry. Dus ofwel blijven bij FC Volendam, als onderdeel van een gezonde concurrentiestrijd. Ofwel elders de zekere eerste keeper worden", aldus Van Leeuwen.