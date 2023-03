Opnieuw rellen na wedstrijd FC Volendam, één aanhouding

Na de wedstrijd tussen FC Volendam en Fortuna Sittard gisteravond zijn rellen uitgebroken. De Limburgse supporters weigerden na de wedstrijd de bus in te stappen en zochten de confrontatie op met Volendammers. Vervolgens werd ook de politie belaagd, hierbij is een man aangehouden.

De arrestant is een 35-jarige man uit Geleen. Bij de rellen raakte niemand gewond.

FC Volendam versloeg Fortuna Sittard vrijdagavond met 2-1 in eigen huis. Na de wedstrijd weigerde de supportersgroep van Fortuna Sittard de bussen in te gaan en zochten ze de confrontatie op met supporters van FC Volendam.

De Limburgers gooiden met stenen en blikjes naar de Volendamse supporters. Bevelen van de agenten werden genegeerd. Nadat de politie in linie ging staan, verschoof het geweld naar de agenten. Door de inzet van stewards zijn de voetbalsupporters een bus in begeleid.

Beschadigd voertuig

De politie werd opnieuw ingezet nadat een van de bussen richting Limburg beschadigd raakte. Een ruit in het voertuig sneuvelde, waardoor het onveilig was om door te rijden. Ter hoogte van Purmerend werd de beschadigde bus stilgezet en is er gewacht op een andere bus. Net na middernacht konden de Limburgse supporters hun weg vervolgen.

Eerdere rellen

De afgelopen weken zijn er meer rellen uitgebroken na wedstrijden van FC Volendam. Begin maart raakten drie agenten gewond nadat supporters van FC Volendam en FC Emmen met elkaar op de vuist gingen. Een 33-jarige man uit Emmen werd hiervoor aangehouden.

In november vorig ging het ook mis na de wedstrijd tegen FC Utrecht. Supporters van beide clubs gingen met elkaar op de vuist in het centrum van Volendam. In januari zijn daarvoor vier Volendammers aangehouden.