Gehavende Volendam-coach Jonk vindt bizar gelijkspel terecht: "Geen gestolen punt"

Zittend in de dug-out zag Wim Jonk zondagmiddag zijn ploeg stand houden tegen FC Utrecht (0-0). Na afloop liet de trainer weten dat het resultaat de juiste afspiegeling was, ondanks drie afgekeurde Utrecht-treffers. "Het was geen gestolen punt."

Zonder krukken, maar allesbehalve soepel verplaatste Jonk zich langs het veld in Stadion Galgenwaard. Iets meer dan een week geleden ging de knie van de Volendamse oefenmeester onder het mes. "Ik moest vandaag wat voorzichtig zijn. Zo moest ik bij het juichen blijven zitten", zegt Jonk. Het actieve coachen tijdens de wedstrijd liet hij daarom over aan zijn assistent Matthias Kohler. "Hij is bezig met zijn cursus coach betaald voetbal en dit was ook een mooi moment voor hem."

Emoties

Middenvelder Carel Eiting merkte dat zijn emoties op het veld alle kanten opgingen. De ene keer teleurstelling bij een tegentreffer en even later de blijdschap na het annuleren van die goal. "Je hebt gewoon geen idee wat er gaat gebeuren als de VAR ingrijpt."

