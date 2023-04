Bilal Ould-Chikh opnieuw niet aanwezig op training FC Volendam

FC Volendam-aanvaller Bilal Ould-Chikh ontbrak in navolging van gisteren, ook vandaag op het trainingsveld bij FC Volendam. De 25-jarige Ould-Chikh is al voor de derde keer dit seizoen disciplinair geschorst door de eredivisieclub.

Ould-Chikh zat afgelopen zaterdag niet bij de wedstrijdselectie van FC Volendam voor het duel tegen sc Heerenveen (2-1). De rappe aanvaller is na twee eerdere incidenten opnieuw geschorst door de huidige nummer veertien van de eredivisie. FC Volendam wil geen uitlatingen doen over de reden van de meest recente schorsing van Ould-Chikh.

Wel bevestigt de club dat de opgelegde straf niets te maken heeft met een TikTok-filmpje, waarin Ould-Chikh aangaf aanwezig te zullen zijn bij een nachtelijk voetbaltoernooi in Roosendaal. Dit toernooi vond plaats in de nacht voorafgaand aan het duel met sc Heerenveen.

Gesprek met Jonk

Gisteren sprak de oud-speler van Benfica en ADO Den Haag al met technisch directeur Jasper van Leeuwen. Ook zou Ould-Chikh nog in gesprek gaan met hoofdtrainer Wim Jonk. Het is nog niet bekend wanneer dit gesprek heeft plaatsgevonden en wat hier de uitkomst van is.

FC Volendam speelt aanstaande zondag een thuiswedstrijd tegen PSV. De aftrap in Volendam is om 14.30 uur.