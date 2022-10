Minder zware schorsing Bilal Ould-Chikh, maar aanvaller mist FC Volendam - Ajax

Bilal Ould-Chikh zit morgenmiddag bij FC Volendam - Ajax op de tribune. De aanvaller blijft geschorst vanwege zijn rode kaart tegen Fortuna Sittard. De club had beroep aangetekend bij de KNVB. De tuchtcommissie legde Ould-Chikh een straf op van twee wedstrijden waarvan één voorwaardelijk.

De aanklager van de KNVB kwam maandag met het voorstel van drie wedstrijden schorsing waarvan eentje voorwaardelijk. Ould Chikh raakte afgelopen zondag kort voor rust Fortuna-speler George Cox op kniehoogte.

Scheidsrechter Dennis Higler liet het spel doorgaan, maar de videoscheidsrechter greep in waarop de Volendam-speler van het veld moest. De Volendammers verloren in Sittard met 2-0 en zakten daardoor naar de laatste plaats in de eredivisie.

Doordat de straf is verlicht, is Ould-Chikh volgende week vrijdag in het degradatieduel tegen FC Emmen weer inzetbaar.