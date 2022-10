Alarmbellen gaan af bij FC Volendam: voorlaatste na wanvertoning in Sittard

FC Volendam heeft op bezoek bij Fortuna Sittard tegen een ongekende zeperd aangelopen. In Zuid-Limburg keken de Volendammers bij rust al tegen een 2-0 achterstand aan en stond het na een rode kaart van Bilal Ould-Chikh met tien man. Door de nederlaag is Volendam voorbijgestreefd door Fortuna en bekleedt Het Nieuwe Oranje de voorlaatste plaats in de eredivisie.

Voorafgaand aan de wedstrijd in Sittard werd een minuut stilte gehouden vanwege de stadionrellen in Indonesië, die aan meer dan honderd mensen het leven heeft gekost. Hoewel de wedstrijd in het zuiden al vroeg begon, leek Fortuna Sittard het meest wakker. De thuisploeg nam het initiatief met een aanvallend begin zonder echt gevaarlijk te worden. In de omschakeling kreeg FC Volendam via Derry John Murkin en Bilal Ould-Chikh de eerste mogelijkheden.

De 400 meegereisde Volendam-supporters, met een gratis kaartje, waren luidkeels te horen. Zij zagen hun ploeg vooral slordigheden aan de bal vertonen. Dat leidde halverwege de eerste helft een gigantische kans voor Burak Yilmaz in. Razendsnel uitkomen van Filip Stankovic voorkwam dat de Turkse superspits een doelkans kon creëren. Een minuut later troefde linksback George Cox zijn tegenstander Bilal Ould-Chikh eenvoudig af en schoot vervolgens wild over van buiten de zestien.

Tegengoal en rood

Op het moment dat de aanvalsdrift van Fortuna Sittard ging liggen en Volendam rustiger aan de bal was, kreeg de ploeg van trainer Wim Jonk wel de tegentreffer om de oren. Rechtsbuiten Úmaro Embaló, overgenomen van Benfica, schoot in de 33e minuut een afvallende bal perfect in de kruising: 1-0.

