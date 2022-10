Pijnlijke conclusies bij FC Volendam: "Geen honger gezien tegen directe concurrent"

FC Volendam heeft op bezoek bij Fortuna Sittard 'de kaas van het brood laten eten'. Dat was de conclusie van trainer Wim Jonk na de 2-0 nederlaag. "Ik heb geen honger gezien tegen een directe concurrent."

Volendam heeft geen moment in de wedstrijd gezeten tegen de Limburgers, die voorafgaand slechts één punt minder hadden. Met name de slordigheid aan de bal en het gebrek aan strijd, baart Jonk zorgen. "Dan beland je van de regen in de drup."

In de eerste helft was Fortuna Sittard opportunistisch en dwong dat af met een wonderschone goal van Úmaro Embaló. De rode kaart van Bilal Ould-Chikh en de tweede tegentreffer voor rust maakten het drama voor Volendam compleet. "Negentig procent zakte door de ondergrens", stelt Jonk over de wanprestatie van zijn ploeg.