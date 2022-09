FC Volendam moet Burak Yilmaz temmen: "Van zijn goals kan je wel een dvd maken"

Een echte zespuntenwedstrijd voor FC Volendam, dat zondag op bezoek gaat bij concurrent Fortuna Sittard. Bij de Limburgers is het oppassen geblazen voor Burak Yilmaz. "Met Yilmaz hebben ze een internationale spits, gevaarlijk", zegt trainer Wim Jonk.

FC Volendam-trainer Wim Jonk is op zijn hoede voor Burak Yilmaz - NH Sport / Stephan Brandhorst

FC Volendam is de huidige nummer vijftien van de eredivisie en gaat op bezoek bij de nummer zestien Fortuna. "Qua niveau en stand zit het dicht op elkaar. Maar het is één van de 34 wedstrijden.", zegt Jonk over de confrontatie.

Internationals

Sinds kort heeft FC Volendam een aantal internationals. Filip Stankovic maakte zijn officiële debuut onder de lat bij Jong Servië, Ibrahim El Kadiri speelde bijna de hele wedstijd bij Jong Marokko en Billy van Duijl kwam in actie voor het Nederlands elftal Onder-18. "Ze doen daar ervaring op die ze ook meenemen naar de club. Dat maakt hun beter en ons ook beter", zegt Jonk, die Stankovic donderdag voor het eerst weer bij Volendam zag aansluiten.

