Weinig vertrouwen bij de Palingboeren tegen Ajax: "Volendam verliest met 9-0"

Al weken is de wedstrijd FC Volendam - Ajax uitverkocht. De derby leeft dus in het Vissersdorp, alleen is er weinig vertrouwen op een goede afloop. "Ajax gaat wel winnen."

FC Volendam staat laatste in de eredivisie. Slechts één keer won de ploeg van Wim Jonk. "De verwachting is dat Ajax gaat winnen", aldus een Volendam-supporter op de dijk. "Al hadden we die 1-6 ook niet verwacht." De fan doelt hiermee op de historische nederlaag van Ajax deze week tegen Napoli.

Olympisch Stadion

Uiteraard blijft Ajax de grote favoriet voor zaterdag. "Volendam verliest met 9-0." De laatste overwinning van FC Volendam dateert van april 1994 (1-0). Arie Obdam zorgde toen voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Opvallend was dat het duel niet plaatsvond in Volendam, maar in het Olympisch Stadion in Amsterdam. De reden: werkzaamheden in het stadion van Volendam.

Zaterdag om 16.30 uur begint FC Volendam - Ajax. NH Sport is hierbij en spreekt na afloop met trainers en spelers.