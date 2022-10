FC Volendam-speler Bilal Ould-Chikh niet akkoord met schorsingsvoorstel rode kaart

Drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk. Dat is het voorstel van de tuchtcommissie van de KNVB als straf voor de rode kaart die Bilal Ould-Chikh zondag ontvang in de uitwedstrijd van FC Volendam tegen Fortuna Sittard. De club gaat hiermee niet akkoord, waardoor de zaak donderdag in Zeist wordt behandeld.