Fans klaar met Ajax-trainer Schreuder: "Hij zit daar maar, met zijn uitgestreken porem"

Ajax-fans zitten ook vandaag nog in zak en as vanwege de dramatisch verlopen wedstrijd tegen Napoli gisteravond. Ze hebben geen goed woord voor de club over.

"Het is verschrikkelijk", zegt een van hen. Hij vindt dat er teveel spelers zijn die niet meer het niveau halen dat Ajax nodig heeft. "Dan denk ik aan Blind, dan denk ik aan Tadić. Het is gebeurd, het is over."

De fans zijn ook niet te spreken over trainer Alfred Schreuder. "Ik vind het niks", zegt een visboer. "Hij zit daar maar, met zijn uitgestreken porem. Hij doet ook niks. Er is geen beleving bij die man. Niks."

Het werd 1 - 6 in de Johan Cruijff Arena, dat is de grootste nederlaag voor Ajax ooit in Europa. Schreuder zelf zei na afloop dat hij ook in de spiegel gaat kijken.