FC Volendam-speler Tayrell W. verdacht van zware mishandeling in nachtclub

FC Volendam-speler Tayrell W. is een van de verdachten van de zware mishandeling van een 20-jarige vrouw in een nachtclub in de Amstelstraat. Hij herkende zichzelf gisteren op de beelden die door de politie in opsporingsprogramma Bureau 020 waren verspreid en meldde zich bij de politie. Hij is nog niet aangehouden, hij meldt zich later bij een politiebureau. De andere man wordt ook verdacht van aanranding.

De politie vertoonde gisteren beelden van de twee verdachten in AT5's opsporingsprogramma Bureau 020. Naar aanleiding daarvan heeft Tayrell W. zich bij de politie gemeld en zijn club FC Volendam ingelicht. W. kreeg afgelopen juni zijn eerste profcontract, waarmee hij zich tot 2025 verbond aan FC Volendam. Enkele weken later vond het incident plaats in de nachtclub.

FC Volendam laat aan AT5 weten dat het inderdaad om de betreffende speler gaat. "We kunnen nog niet zeggen of zijn betrokkenheid consequenties heeft voor zijn voetbalcarrière. We zijn op dit moment bezig de feiten te verzamelen om tot een zo goed mogelijk beeld te komen. Daarna kunnen we een standpunt innemen", aldus FC Volendam-woordvoerder Sonny Sier. W. speelde gisteren nog met Jong Volendam tegen Scheveningen. In de tachtigste minuut werd hij gewisseld. Jong Volendam verloor die wedstrijd met 1-0. Gebroken kaak Het incident gebeurde in de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 juli. De vrouw werd in de nachtclub bij haar borst gepakt. Toen zij zich hiertegen wilde verdedigen en de man wilde wegduwen, werd ze aangevallen door een tweede man. Die pakte haar bij haar keel en sloeg haar meerdere keren tegen haar hoofd. Terwijl ze zich hiertegen probeerde te verdedigen, kreeg ze van beide mannen meerdere klappen. Uiteindelijk haalden andere bezoekers en portiers de mannen en het slachtoffer uit elkaar. In het ziekenhuis bleek dat ze een gebroken kies had en een loszittende voortand. Ook bleek haar kaak op drie plekken gebroken. Vloeibaar eten De impact is enorm: diezelfde dag nog moest ze geopereerd worden. Er moesten acht schroeven in haar kaak worden aangebracht en die moesten daar zes weken blijven zitten. Al die weken moest de vrouw constant haar tanden op elkaar houden, kon ze dus niet praten en kon ze alleen maar vloeibaar eten binnenkrijgen met een rietje. De tweede verdachte heeft zich nog niet gemeld. De politie raadt hem aan dit alsnog te doen, anders worden de foto's waarop hij herkenbaar te zien is opnieuw verspreid.

