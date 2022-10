Tweede divisie: Koninklijke HFC pakt punt tegen koploper en eindelijk winst voor Jong Volendam

In de tweede divisie heeft Koninklijke HFC met 1-1 gelijkgespeeld tegen koploper Quick Boys. In een doelpuntrijk duel won Jong FC Volendam met 4-2 op bezoek bij FC Lisse.

Ondanks dat de wedstrijd op dinsdagavond werd gespeeld was het in Haarlem sfeervol. De bezoekers uit Katwijk namen uiteraard veel supporters mee.

El Kachati bracht Quick Boys aan het einde van de eerste helft op voorsprong. Hij werkte de bal van dichtbij binnen. Koninklijke HFC sloeg nog voor de rust terug. Quinten Dekkers werkte een voorzet prima binnen. In de tweede helft waren de Haarlemmers nog dicht bij een treffer en schoten ze op de lat en de paal, maar tot treffers kwam het niet meer aan de Spanjaardslaan.

Koninklijke HFC staat nu zesde in de tweede divisie. Quick Boys blijft koploper.

FC Lisse - Jong FC Volendam

Na zes wedstrijden zonder overwinning wist Jong FC Volendam weer eens te winnen. In Lisse werd er met 4-2 gewonnen van de plaatselijke FC. In een spectaculair duel kwamen de Volendammers op voorsprong door goals van Antonioli en Blom. De thuisploeg kwam nog in de eerste helft langszij, maar nog voor de thee was het Zeefuik die Volendam weer op voorsprong schoot. In de 87e minuut besliste De Haan het duel door de vierde Volendamse treffer van de avond te maken.

Door de overwinning klimt Jong FC Volendam naar de vijftiende plaats in de tweede divisie.