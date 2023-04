FC Volendam grijpt in en treft maatregelen om veiligheid rond stadion te verbeteren

Afgelopen maand braken er tot twee keer toe rellen uit rond het stadion van FC Volendam. Na de wedstrijd tegen FC Emmen op 5 maart gingen supporters van beide clubs met elkaar op de vuist . Twee weken later was het raak toen de supporters van tegenstander Fortuna Sittard weigerden de bussen in te stappen na de wedstrijd. Ook toen volgde een confrontatie met de supporters van FC Volendam. Beide keren werd ook de politie belaagd.

De recente incidenten rondom het stadion van FC Volendam heeft de club er toe doen besluiten om extra maatregelen te nemen. Naast dat fans van de bezoekende partij na afloop van de wedstrijd dus pas een half uur later weg mogen, is ook de brug tussen de Pegasusstraat en parkeerterrein P1 tijdens wedstrijden gesloten. Op deze plek ging het mis tussen fans van FC Volendam en FC Emmen.

De derde en laatste maatregelen is een bussluis voor supporters van de bezoekende partij. Deze maatregel was ook al van kracht rond de wedstrijd FC Volendam - Fortuna Sittard. Besloten is om de bussluis in te zetten bij alle resterende thuiswedstrijden dit seizoen.

PSV

De eerstvolgende thuiswedstrijd van FC Volendam is aanstaande zondag. Om 14.30 uur is de aftrap tegen PSV. Het duel tegen de Eindhovenaren is de eerste van nog vier te spelen thuiswedstrijden dit seizoen voor de huidige nummer veertien van de eredivisie.