Oud-spelers FC Volendam voetballen vanavond voor het goede doel

Mannen als Jack Tuijp (39), Gerry Koning (43), Kiki Musampa (45) en Mathieu Boots (47) aan het werk zien? Of ze het nog kunnen, blijkt vanavond als een selectie van oud-spelers van FC Volendam weer het veld in gaat. Tegenstander in de wedstrijd voor het goede doel is Creators FC met als bekendste speler oud-international Glenn Helder (54). De opbrengst van de kaartverkoop gaat naar stichting WensenAmbulance Noord-Holland.