Oud-voetballer Michael Dingsdag over haantjesgedrag bij Ajax: "Steijn moet het laten zien"

In voetbal talkshow De Aftrap zijn vanavond Michael Dingsdag (trainer Jong Volendam) en sportjournalist Theo Brinkman (NHD) te gast. Dingsdag werkte bij NAC Breda tegelijkertijd met de huidige trainer van Ajax Maurice Steijn. Over de slechte start van Ajax zegt hij: "Bij Ajax heb je te maken met haantjes. Dat moet je wel weten te managen. Ze zeggen dat Steijn een peoplemanager is. Nou dat moet hij dan nu laten zien."

De Aftrap van vrijdag 15 september met Michael Dingsdag en Theo Brinkman - NH Sport/Edward Dekker

Toch is de 40-jarige Dingsdag niet heel pessimistisch. Volgens hem moet een trainer wel de tijd krijgen om een team te smeden. Hetzelfde geldt voor de tegenvallende prestaties in de eerste competitieweken van Telstar en FC Volendam. "Supporters willen overwinningen zien. Ik snap de reactie, maar als je na drie wedstrijden al in paniek raakt, heb je aan de voorkant een verkeerde weg ingeslagen."

