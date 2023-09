Volendam-trainer Kohler in De Aftrap: "Pas aan het einde van het seizoen wordt er afgerekend"

Natuurlijk staat De Klassieker centraal vanavond op tv in De Aftrap. Verslaggever Freek Jansen van Voetbal International geeft zijn mening over wat er allemaal misgaat bij Ajax. Maar ook FC Volendam komt ruimschoots aan bod, want de geplaagde trainer Matthias Kohler zit aan tafel. Hij is de competitie met vier nederlagen slecht begonnen, maar wanhoopt niet. "Pas aan het einde van het seizoen wordt er afgerekend", aldus de 32-jarige Duitser.

De Aftrap van vrijdag 22 september met Matthias Kohler en Freek Jansen - NH Sport/Edward Dekker

Kohler gaat in de uitzending ook in op het vertrek van Henk Veerman en Daryl van Mieghem naar ADO Den Haag. Volgens veel mensen zou het huidige Volendam beide spelers met hun eredivisie-ervaring nog goed kunnen gebruiken.

"Hoe kan iemand zo naïef of zo dom zijn als het niet bewust is gedaan?" VI-verslaggever Freek Jansen

Jansen ziet met stijgende verbazing wat er deze week over technisch directeur Sven Mislintat van Ajax naar buiten kwam. De transfer van Borna Sosa van Stuttgart naar Ajax is onder een vergrootglas komen te liggen, omdat Mislintat zaken deed met een spelersmakelaarskantoor dat aandelen heeft in een bedrijf waarvan de TD mede-eigenaar is. "Het eerste wat je denkt: 'Dit is klaar, dit kan niet'. Tegelijkertijd denk je ook: 'Hoe kan iemand zo naïef of zo dom zijn als het niet bewust is gedaan?' Er zijn heel veel vragen."

"Als wij bij Volendam honderd miljoen hebben, moet je er wel wat van kunnen maken vind ik" FC Volendam-trainer Matthias Kohler