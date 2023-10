Gertjan Verbeek voorziet in De Aftrap ontslag Ajax-trainer Steijn: "Alleen resultaten kunnen hem redden"

De dagen van Maurice Steijn als trainer van Ajax zijn geteld. Ten minste dat verwacht Gertjan Verbeek die vanavond met Jeroen Ketting te gast is in onze voetbaltalkshow De Aftrap. "Het enige dat hem kan redden, zijn resultaten en die blijven tot op heden uit", aldus Verbeek die de situatie van Steijn vergelijkt met zijn eigen periode als trainer van Feyenoord.

In Rotterdam werd Verbeek na een dienstverband van iets meer dan zes maanden in januari 2009 aan de kant gezet. "Je zit op het verkeerde moment bij de verkeerde club. De situatie wordt steeds onhoudbaarder. Het kan nooit lang duren of ze nemen een vervelende beslissing. Of hij moet het weten om te draaien."

Zestiende plaats

De 1-2 thuisnederlaag tegen AZ zorgde ervoor dat Ajax is afgegleden naar de zestiende plaats in de eredivisie. Jeroen Ketting, oud-speler van AZ, HFC Haarlem en FC Volendam, zag in die wedstrijd opnieuw hoe kwetsbaar Ajax was. "Op het middenveld werden ze totaal overlopen. Als je de omschakeling ziet, dat is bijna lachwekkend op dat niveau. Dat kan bijna niet. Het is ook een kwestie van vertrouwen. Qua namen zitten er nog steeds jongens waarvan je verwacht die moeten wat kunnen brengen, maar als die dat al niet kunnen, waar moet het dan vandaan komen?"