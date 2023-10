Sportverslaggever Richard Walraven in De Aftrap over aanpak supporters: "Goed dat we een signaal afgeven"

Het wangedrag van voetbalsupporters is een hot topic vandaag in voetbaltalkshow De Aftrap. Niet alleen vanwege het staken van Ajax - Feyenoord. Een flink aantal voetbalwedstrijden moest de afgelopen periode (tijdelijk) worden stilgelegd. Sportverslaggever Richard Walraven van het Noordhollands Dagblad (NHD) en persvoorlichter Sonny Sier van FC Volendam juichen het toe dat er eindelijk iets gebeurt. "Het is goed dat we een signaal afgeven van: dit pikken we niet."

Walraven snapt dat de KNVB er sinds enige tijd stevig ingaat. "Zoals het een jaar geleden ging, was echt verschrikkelijk met aanstekers, muntjes en die bierdouches. Stel dat jij die fotograaf bent die achter dat doel zit en je komt helemaal zeiknat thuis met je apparatuur naar de sodemieter... Zou jij dat leuk vinden?"

Dat de gevolgen voor een grote groep goedwillenden ver gaan, daarover is iedereen het eens. Sier: "Ik vind het goed dat mensen elkaar nu op hun gedrag aanspreken. Ik vraag me alleen wel af of je nu zo keihard een wedstrijd moet afgelasten."

"Op een gegeven moment is het hakken in het zand en tot hier en niet verder. Ik heb ook niet zomaar de oplossing in mijn mouw, maar ik vind het goed dat er iets gebeurt. Er zijn fatsoensnormen. Je doet dingen wel of je doet ze niet", aldus Walraven.

Ajax - AZ

Uiteraard gaat het in De Aftrap verder ook over de docusoap die er het afgelopen jaar over FC Volendam is gemaakt en de Noord-Hollandse derby Ajax - AZ van komende zondag. En voor de wekelijkse rubriek Kratje Trap is Erik-Jan Brinkman in Assendelft bij het tweede zaterdagteam van SVA. Traditiegetrouw sluiten we af met twee wissels in ons elftal van FC De Aftrap.

Je kunt De Aftrap elke vrijdag vanaf 17.10 uur op tv zien bij NH Sport. Daarna volgt elk uur de herhaling.