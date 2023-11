Trainer Henk Wisman breekt in De Aftrap lans voor Brobbey: "Rendement te laag, maar dat is trainbaar"

Juist op het moment dat hij het felst bekritiseerd wordt, zet trainer Henk Wisman Ajacied Brian Brobbey in het elftal van FC De Aftrap. De 66-jarige Amsterdammer is gecharmeerd van Brobbey, ook al mist hij de mooiste kansen. "Zijn rendement is te laag, maar dat is trainbaar."

Wisman is vanavond te gast in voetbaltalkshow De Aftrap. Hij zit met Stanley van Kesteren, medewerker talentonwikkeling bij de KNVB, aan tafel. Tegen het einde van de uitzending mogen de gasten altijd één speler aan het elftal van de week toevoegen en er eentje uithalen. Wisman kiest ervoor om Telstar-spits Zakaria Eddahchouri in te wisselen voor Brobbey.

"Er lopen best goede Volendamse voetballers rond in het betaalde voetbal in Nederland"

Beide gasten laten ook hun licht schijnen op de situatie bij FC Volendam. Wisman promoveerde als trainer in 2003 met de club naar de eredivisie, terwijl Van Kesteren in diverse functies bij de club uit het vissersdorp werkzaam was. "Ze willen hier alleen maar Volendammers in het eerste elftal en de opleiding, maar dat is niet reëel in een dorp van twintigduizend inwoners", zegt Van Kesteren. Dat er de afgelopen jaren onvoldoende talenten zijn doorgebroken, spreekt hij tegen: "Er lopen best goede Volendamse voetballers rond in het betaalde voetbal."

Van Kesteren vindt dat Team Jonk voldoende tijd moet krijgen om hun plannen uit te voeren. "Er is wel wat veranderd als het om de identiteit gaat, maar dat heeft ook te maken met het niveau waarop je presteert. Team Jonk is drie, vier jaar bezig. Ze zijn van onderaf aan bezig en het is hopen dat die jongens uiteindelijk in het eerste team komen. Dat is het doel."

Tekst gaat door onder de video.