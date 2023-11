Krasse knarren Steur en Dronkers geven Volendam in De Aftrap weinig kans tegen AZ

Ze zijn allebei de tachtig gepasseerd. Oud-keeper Jan Dronkers van Alkmaar '54 en voormalig FC Volendam-speler Ben Steur blikken vanavond in voetbaltalkshow De Aftrap vooruit op AZ - FC Volendam. Natuurlijk zijn de anekdotes niet ver weg. Zo vertelt Dronkers smakelijk over hoe de toenmalige kroonprins Willem-Alexander in zijn café in Den Helder een prijzig koninklijk biertje tapte.

De Aftrap van vrijdag 24 november met Jan Dronkers en Ben Steur - NH Sport/Edward Dekker

Dronkers verdedigde in de jaren zestig het doel van Alkmaar '54 (dat later met FC Zaanstreek fuseerde tot AZ'67) en keepte vervolgens ook nog voor HFC Haarlem. Met enige regelmaat zit de 82-jarige Dronkers in Alkmaar bij AZ op de tribune. "Voor mij is er geen twijfel dat AZ gaat winnen."

"Volendam heeft voorin weinig te bieden" Voormalig FC Volendam-speler Ben Steur

Steur deelt de mening van zijn tafelgenoot. "Volendam heeft voorin weinig te bieden. Ik denk dat ze in z'n geheel te weinig kwaliteit hebben en dat het elftal te jong is voor de eredivisie. Ik zie niemand sturen in dit elftal." Gecompliceerde beenbreuk De bijna 84-jarige Steur vertelt in de uitzending hoe een gecompliceerde beenbreuk een lelijke streep door zijn voetballoopbaan zette. De Volendammer herstelde weliswaar, maar werd naar eigen zeggen nooit meer de oude. Op 26-jarige leeftijd stopte hij om later verder te gaan als trainer bij de jeugd en de amateurs van Volendam. Daar werkte met vele, talentvolle voetballers als Pier Tol, Wim Jonk en Keje Molenaar. Dronkers verdiende na zijn actieve carrière zijn brood in de horeca en met het begeleiden van artiesten onder wie Boudewijn de Groot.