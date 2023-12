Werkloze trainer Reinier Robbemond in De Aftrap: "Het is thuis nu één grote bende"

Uiteraard veel aandacht voor de situatie bij FC Volendam in De Aftrap, maar ook een clubloze trainer aan het woord. Reinier Robbemond werd onlangs op straat gezet door Willem II en is nu zoekende naar een nieuwe baan. Op de vraag of zijn vrouw het leuk vindt dat hij nu veel thuis is, grapt Robbemond: "Geen commentaar, haha."

Robbemond werd begin september ontslagen bij de Tilburgers en zit sinds die tijd thuis. "Ik hoor regelmatig: ga alsjeblieft weer aan het werk", zegt de Heerhugowaarder. Nu heeft hij tijd om te klussen in huis en is hij druk bezig in de badkamer. "Het is nu één grote bende."

Ook Henk de Boer schoof aan bij De Aftrap. Als woordvoerder van de Hekside, de supportersvereniging van FC Volendam, zoomde hij in op het sentiment dat speelt bij de club. "Het is een erg complexe situatie met twee waarheden, alleen is er een verschil in visie."

