Fans Hekside willen geen keus maken, alleen Wim Jonk moet wel blijven: "Van levensbelang"

Op het moment dat de buitengewone vergadering van de Raad van Commissarissen in het stadion plaatsvindt, doet Henk de Boer namens de Hekside zijn verhaal. De fanatieke supportergroep van FC Volendam wil geen keus maken tussen het bestuur en de RvC. "Het is een erg complexe situatie met twee waarheden, alleen is er een verschil in visie."

Het ontslag kwam voor Jan Smit als donderslag bij heldere hemel aldus Hekside-woordvoerder Henk de Boer - NH Nieuws

"Het ontslag kwam voor Jan Smit als donderslag bij heldere hemel", laat Henk de Boer weten. De woordvoerder van de Hekside heeft regelmatig contact met de (voormalig-) voorzitter van FC Volendam. "Wij vinden dat Jan Smit het perfecte uithangbord is, dat moeten we niet vergeten. Al is hij wel soms te emotioneel in zijn eerste reactie."

Kijk vanavond 17.10 uur naar 'De Aftrap' voor het hele verhaal van Henk de Boer. Naast de woordvoerder van de Hekside is ook Reinier Robbemond te gast in onze voetbaltalkshow.

"Volleywood" "Er is een afgunst en soort van jaloezie, dat kan alleen bij ons in het dorp. Je hebt Hollywood en je hebt ook Volleywood." Tekst loopt door onder de video.

De Hekside wil geen partij kiezen vertelt Henk de Boer - NH Nieuws

"Levensbelang" "Wij van de Hekside vinden het van levensbelang dat Wim Jonk blijft", laat De Boer duidelijk weten over de huidige technisch manager van FC Volendam. De grote vraag is alleen of Jonk wel kan blijven nu Smit op straat is gezet. "Ik hoop dat ze eruit komen, want er staat morgen een hele belangrijke wedstrijd op het programma." Voor eigen publiek neemt FC Volendam het als nummer 17 op tegen PEC Zwolle. Tekst loopt door onder de video.

Henk de Boer laat weten dat de Hekside wil dat Wim Jonk blijft - NH Nieuws

Via z'n sociale kanalen liet Smit gister al weten dat hij het ontslag aanvaardt. "Het bestuur is zondag al ontslag aangezegd. Wij hebben geen andere keuze dan het te accepteren." Tekst loopt door onder de tweet.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Later vandaag geeft Jaap Veerman tekst en uitleg. Dat doet de voorzitter van de Raad van Commissarissen tijdens een persconferentie in het stadion van FC Volendam.