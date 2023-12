Oud-spits Piet Keur geniet van AZ-topscorer Pavlidis: "Hij flikt het elke keer opnieuw"

Lovende woorden vanavond in voetbaltalkshow De Aftrap voor AZ-topscorer Vangelis Pavlidis. Te gast zijn oud-spits Piet Keur en voormalig keeper Roy Pistoor. Keur: "Weet je wat ik zo knap vind? Iedereen weet dat hij de gevaarlijkste spits is, maar hij flikt het elke keer opnieuw."

De Griek heeft bij AZ een contract dat nog anderhalf jaar loopt. Geluiden over een vertrek waren er afgelopen zomer en steken vlak voor de winterse transferwindow opnieuw de kop op. Pistoor adviseert een transfer in de zomer. "Het is voor een speler makkelijker als je de hele voorbereiding bij een club meemaakt." Keur hecht daar niet aan. "Je moet gaan wanneer je de kans krijgt."

Hoewel beide oud-spelers Pavlidis hoog hebben zitten, is dat geen garantie voor een mooie vervolgstap buiten de eredivisie, waarin Pavlidis nu gedeeld topscorer is met achttien doelpunten.

"Maar het buitenland is misschien wat huiverig voor spitsen uit de eredivisie", vervolgt Keur. "Van alle spitsen van pakweg de laatste tien jaar zijn er in het buitenland maar weinig die slagen. Dat ligt aan de eredivisie. Dat is logisch, want de kapitaalverschillen met het buitenland zijn groot."

Pistoor denkt aan Eintracht Frankfurt als mogelijke vervolgstap voor de 25-jarige Pavlidis. "Dat lijkt me een mooie club. Ze spelen aanvallend voetbal in de subtop van Duitsland."

Ronaldo

Waar Keur (62) furore in de eredivisie maakte bij onder meer HFC Haarlem, AZ en FC Twente kwam Pistoor (33) als keeper van AGOVV, Helmond Sport, FC Volendam en Almere City weinig aan spelen toe. Toch haalde hij bij die laatste club de internationale media met zijn imitatie van Ronaldo. Hoe dit zit? Check onderstaande video.

