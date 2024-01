De Aftrap terug op tv met gouden medaillewinnaar Marianne Timmer en Yoeri van den Busken

De bal rolt weer in het betaalde voetbal en dus is ook De Aftrap terug op tv. Met vanavond aan tafel drievoudig olympisch kampioen Marianne Timmer en sportjournalist Yoeri van den Busken. Samen maakten zij het boek De Timmerfabriek.

In de Timmerfabriek gaat het over hoe je gezond ouder wordt. De 49-jarige oud-schaatsster geeft tips en sprak ook met tien bekende Nederlanders over hoe zij zo fit en energiek zijn. Maar uiteraard wordt ook de hervatting van de voetbalcompetitie aan tafel besproken en speelt Erik-Jan Brinkman zijn wekelijkse spelletje Kratje Trap. Dit keer met het derde team van Duinrand S.