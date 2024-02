Loodzware klus voor FC Volendam tegen koploper PSV, maar trainer Simons wil ook aanvallend wat laten zien

Met nog veertien wedstrijden te spelen staat FC Volendam er in de eredivisie niet best voor. Degradatie dreigt aan het einde van het seizoen. Trainer Regillio Simons toont zich optimistisch in De Aftrap en gelooft heilig in handhaving. "Het is zaak dat we aanvallend dingen kunnen laten zien, want we hebben die kwaliteiten wel", zegt hij vanavond in de voetbaltalkshow van NH Sport.

Het lijkt erop dat FC Volendam niet van plan is om, net als eerder tegen Feyenoord, de bus voor het eigen doel te parkeren. "Ik ga nog niet teveel weggeven", antwoordt Simons lachend op de vraag of Volendam vooral gaat verdedigen.

"We willen steeds dominanter gaan spelen en het is de bedoeling dat we aanvallender gaan voetballen. We willen meer balbezit en kansen creëren. Maar het is dan wel zaak dat we het verdedigend op orde hebben."

Simons verwacht dit seizoen 32 punten nodig te hebben om zich veilig te spelen. Dat betekent dat zijn ploeg in de resterende wedstrijden 20 punten moet pakken. Na zondag speelt FC Volendam in Arnhem tegen Vitesse. Beide clubs delen op dit moment de laatste plaats in de eredivisie.

Uiteraard komt in de uitzending het ontslag van Telstar-trainer Mike Snoei aan de orde, de bekersof van AZ in De Kuip en de arbitragezaak van FC Volendam tegen de oud-trainers Matthias Kohler en Wim Jonk.

Ontslag Snoei

Over het ontslag van Snoei zegt de andere tafelgast, André Stuijt: "Het is vooral dat er een nieuwe dynamiek ontstaat met de spelersgroep. Ze moeten oud zeer laten gaan en opnieuw beginnen. Je hoopt dan dat het wel gaat lopen", aldus de voormalig verdediger van FC Volendam.