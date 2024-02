Opvallende transfer Zeefuik van Volendam naar AZ: "Hij komt niet in een gespreid bed"

In voetbaltalkshow De Aftrap gaat het vanavond uiteraard over de toppers Ajax - PSV en AZ - Feyenoord, maar ook de net afgesloten transferperiode wordt besproken. Opmerkelijk is de tussentijdse overstap van de pas 19-jarige Lequincio Zeefuik van FC Volendam naar AZ. De spits heeft voor 5,5 jaar getekend in Alkmaar. "Hij kan zich profileren, maar komt niet in een gespreid bed terecht", zegt voormalig FC Volendam-keeper Jaap Schilder.

De Aftrap van vrijdag 2 februari

In de strijd tegen degradatie gaat FC Volendam Zeefuik het laatste deel van dit seizoen heel erg missen. De jonge, maar fysiek sterke aanvaller had Robert Mühren uit de basis gespeeld en was één van de weinige lichtpuntjes bij de nummer zeventien van de eredivisie. Onbeholpen Dat AZ hem nu al oppikt, begrijpt Schilder goed. "Het is fantastisch voor die jongen. Toen hij binnenkwam bij Volendam fronste ik mijn wenkbrauwen. Hij was nog zo onbeholpen en zo jong, maar hij heeft zich de laatste maanden behoorlijk laten gelden."

"Het is incorrect dat het bestuur heeft zitten te slapen" Voormalig FC Volendam-keeper Jaap Schilder

"Voor AZ is het prachtig durfkapitaal", vervolgt Schilder die in de tweede helft van de jaren tachtig zo'n honderd wedstrijden voor FC Volendam keepte. "Ongetwijfeld is Volendam een aantal keren bij Zeefuik geweest om zijn contract door te zetten en dan krijg je keurig 'nee' als antwoord, want dat doet zo'n speler niet. Het is incorrect dat het bestuur heeft zitten te slapen. De speler heeft een beslissende stem in wat er gaat gebeuren.

