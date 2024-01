Oud-keeper Jeroen Verhoeven maakt zich niet meer druk om de hectiek van het profvoetbal

Jeroen Verhoeven promoveerde én degradeerde twee keer met FC Volendam. De oud-keeper zette ruim zes jaar geleden een punt achter zijn carrière en keerde het betaalde voetbal vervolgens de rug toe. "Het houdt me niet echt bezig. Ik volg het niet meer", vertelt de eigenaar van indoorspeeltuin Plezier vanavond op tv in De Aftrap. De Bussumer is met sportjournalist van de Volkskrant Willem Vissers te gast.

Ook heeft hij in een dementiecentrum een brasserie geopend waar mensen een dagbesteding hebben. "Ik heb met de dertigste schaal op het Museumplein gestaan, maar ik kreeg ook een berichtje van mensen: 'bedankt dat we weer een gezin mogen zijn'. Ik weet dan niet of de euforie mooier was op het Museumplein, daar waar je als klein jongetje van droomde, of dit?"

Na ruim vijftien jaar had Verhoeven het wel gezien in het betaalde voetbal. Wedstrijden kijkt hij niet. Heel af en toe bezoekt hij bij een van zijn oude clubs een wedstrijd als hij wordt uitgenodigd. Behalve bij FC Volendam stond Verhoeven ook bij RKC Waalwijk, Ajax en FC Utrecht onder contract. Bij de Amsterdammers werd hij als reservekeeper twee keer landskampioen (2011 en 2012) en won hij de KNVB-beker (2010).

Ook gaat het in De Aftrap ook over het aanstaande debuut van Ajax-aanwinst Jordan Henderson en de moeilijke sportieve situatie bij AZ, FC Volendam en Telstar. Over de Velsenaren zegt Vissers: "Ze hebben altijd een laag budget, maar ik vind dat Mike Snoei te weinig punten haalt. Hij heeft best veel spelers. Maar het is elke week: 'we waren beter, maar we hebben toch verloren.' Dat is jammer."

Kratje Trap

