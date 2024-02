Telstars witte leeuw weer terug na diefstal, mét FC Aalsmeer-sjaal om

Een week was 'ie verdwenen, een van de witte leeuwen die de toegangspoort van het Telstarstadion in Velsen-Zuid bewaken. Maar na een oproep op sociale media is hij nu weer terug. Mét een presentje van de dief: het beeldje is uitgedost met een sjaal en muts van FC Aalsmeer.

"De algemene oproep was met een knipoog, en die lijkt nu ook met een knipoog beantwoord te zijn", vertelt Telstar-woordvoerder Lon Weijers. Hij doelt daarmee op de kleding waarmee de leeuw is teruggekomen naar Sportpark Schoonenberg. Het beeld is versierd met een sjaal en muts van FC Aalsmeer.

Weijers kan moeilijk speculeren op welke manier de amateurclub betrokken is bij de ontvreemding van de leeuw, als ze er überhaupt al van op de hoogte zijn geweest: "We hebben wel het vermoeden dat de diefstal het werk is geweest van een 'delegatie' van FC Aalsmeer, maar ik heb geen idee in hoeverre dat van tevoren gecoördineerd is."