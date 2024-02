Live NH Sport: volgende halte voor 'vernieuwd' Telstar is Jong Ajax-uit

Telstar komt vanavond in actie en daarom is NH Sport er met een extra radio-uitzending vanaf 19.00 uur. De Velsenaren nemen het op tegen Jong Ajax. Het is de derde wedstrijd onder leiding van Uli Landvreugd, die na het ontslag van trainer Mike Snoei nog niet verloor. Jong AZ treft vanavond NAC Breda en ook die wedstrijd kun je live op NH Radio volgen.

Telstar versloeg Helmond Sport (3-2) en speelde gelijk tegen NAC Breda (1-1). Ondanks deze opleving staan de Witte Leeuwen met twintig punten nog altijd in de onderste regionen van de eerste divisie. Jong Ajax heeft tien punten méér en is bezig aan een wisselend seizoen. Zo werd er gelijkgespeeld bij koploper Willem II (1-1), maar verloren van hekkensluiter TOP Oss (2-1).

Bovendien is het elke keer de vraag over welke spelers trainer Dave Vos kan beschikken. Landvreugd zal eveneens moeten wisselen in zijn basisformatie. De tegen NAC uitgevallen Danny Bakker is, net als Tom Overtoom, vanavond niet inzetbaar.

De aftrap is vanavond om 20.00 uur. Of de wedstrijd op sportpark De Toekomst net zo'n spectaculair slot krijgt als in Velsen-Zuid, hoor je van verslaggever Stephan Brandhorst. Destijds leek Telstar de winst in de slotminuut te verspelen, maar maakt Quinten van den Heerik in de blessuretijd de winnende 3-2.