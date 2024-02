Aalsmeerder steelt witte leeuw van Telstar: "Best wat wilskracht voor nodig"

Sinds jaar en dag bewaken vier witte leeuwen de toegangspoort van voetbalclub Telstar in Velsen-Zuid. Maar sinds de wedstrijd tegen NAC Breda van vorige week vrijdag mist een exemplaar. Dankzij camera's en getuigen heeft de club nu een 'verdachte' uit Aalsmeer in het vizier.

De supporter in kwestie ging daar alleen niet echt stiekem bij te werk, aldus Weijers: "Er hangen overal op het terrein camera's, zeker ter hoogte van de hoofdtribune, en daarnaast hebben we meerdere tips gekregen van mensen die het zagen gebeuren."

Erg boos zijn ze in Velsen-Zuid niet op de man, zegt Weijers: "Omdat we snel doorhadden wie het was en zeker weten dat hij het is geweest, kunnen wij de lol er ook wel van inzien. Maar we zien onze leeuw wel erg graag snel weer terug op z'n oude plek."

Wilskracht

Weijers kan zelfs bewondering hebben voor de overtuiging waarmee de diefstal is uitgevoerd: "Er is best wat wilskracht voor nodig om zo'n standbeeld van 15 kilo mee te zeulen naar Aalsmeer."

Mocht de man niet reageren op de algemene oproep op X, neemt de club rechtstreeks contact met hem op. Op 1 maart speelt Telstar weer thuis, tegen de huidige nummer twee Roda JC, dus de dief heeft nog eventjes om het beeld weer terug te brengen. Als mensen voor die tijd in Aalsmeer een witte leeuw tegenkomen, weten ze wie ze moeten bellen.