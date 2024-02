Jong Ajax onderuit bij TOP Oss; Jong AZ blijft steken op gelijkspel in Den Bosch

Jong Ajax heeft op bezoek bij TOP Oss verloren van de Brabanders, 2-1. Arthur Allemeersch scoorden beide doelpunten van Oss voor de rust. In de tweede helft maakte Julian Rijkhoff nog wel de aansluitingstreffer, maar verder kwam het niet. Jong AZ bleef op bezoek bij FC Den Bosch steken op 0-0.

Julian Rijkhoff (r) bedankt Nassef Chourak voor zijn voorzet - Foto: Pro Shots / Johan Manders

De belangrijkste vraag voor de aftrap van Jong Ajax was: staat Julian Rijkhoff opnieuw in de basis? De Purmerender bewees maandag tegen MVV zijn waarde met twee goals en maakte donderdag zijn debuut in het eerste. Rijkhoff stond in de basis en zag TOP Oss de openingstreffer maken. De bal kwam voor de voeten van Arthur Allemeersch en hij haalde verwoestend uit: 1-0. Jong Ajax zorgde nog wel voor wat gevaar, maar het werd vlak voor rust 2-0. Het was de tweede van Allemeersch uit een kopbal. Daardoor gingen de Amsterdamse jonkies met een zuur gevoel op zoek naar de kleedmaker.

Aansluitingstreffer Rijkhoff Dat zure gevoel kon snel in de tweede helft worden omgewisseld voor een glimlach. Rijkhoff had nog helemaal niks laten zien, maar kopte wel een voorzet van Nassef Chourak in het doel: 2-1. De aangever had vervolgens de gelijkmaker op zijn schoen. Hij schoof echter van dichtbij de voorzet van Raphaël Sarfo naast het doel. Jong Ajax drong in de slotfase nog wel aan in Oss, maar het mocht niet baten. Door de nederlaag staan de jonkies op de vijftiende plaats in de eerste divisie met 30 punten. De eerstvolgende wedstrijd is op Sportpark de Toekomst tegen Telstar. Opstelling Jong Ajax: De Graaff; Sarfo, Aertssen, Verschuren, Agougil; Mannsverk (Brandes/61), Vos, Fitz-Jim (Chahid/80); Chourak (Henry/80), Rijkhoff (Vink/61), Kalokoh (Speksnijder/74) Jong AZ

Jong AZ kon FC Den Bosch niet verslaan - Foto: Pro Shots / Erich Snijder

Jong AZ heeft FC Den Bosch niet kunnen verslaan. Het bleef in Stadion De Vliert 0-0. Aanvankelijk hadden de Bosschenaren het initiatief in de wedstrijd en dat leidde tot een grote kans voor Vieri Kotzebue. Zijn inzet ging echter naast. Even later was het Kacper Kostorz, die ook had moeten scoren. Doelman Tristan Kuijsten hield zijn doel echter schoon. De Alkmaarse jonkies kregen nog wel een opgelezen kans om met de winst te vertrekken uit Den Bosch. Kees Smit werd gevloerd in het strafschopgebied, waarna de penalty van Ricuenio Kewal werd gekeerd. Jong AZ ontvangt op 26 februari (de volgende wedstrijd) NAC Breda in Wijdewormer. Opstelling Jong AZ: Kuijsten; Esteves, Stam, Dekker, Engel (Mastoras/46); Postma, Smit, Gerold/87), Kwakman; Kewal (Kalisvaart/63), Koster (Kerssens/66), Daal.