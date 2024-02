Jong AZ incasseert nipte nederlaag tegen NAC Breda

Het is een versterkt Jong AZ niet gelukt om NAC Breda te verslaan. De jonkies verloren in Wijdewormer met 3-2 van de Brabanders. Denso Kasius en Ernest Poku zorgden voor de treffers van de thuisploeg.

Het duurde even voor het duel in Wijdewormer op gang kwam. Ernest Poku, die gisteren nog inviel bij het eerste, kwam gevaarlijk door richting het doel en viel in het strafschopgebied. De scheidsrechter zag er geen strafschop in en dat leverde Poku een gele kaart op. Patriot Sejdiu dwong aan de andere kant doelman Virgil Deen tot een redding. Jong AZ zag deze inzet als een waarschuwingsschot en nam via Goncalo Esteves het initiatief over van de Brabanders.

De Portugees dwong goalie Roy Kortsmit tot twee reddingen en Denso Kasius schoot voorlangs. Het was echter NAC dat in de blessuretijd van de eerste helft de score opende. Loek Postma vloerde Fredrik Oldrup Jensen in het strafschopgebied, waarna Dominik Janosek de penalty verzilverde: 0-1. Het zorgde voor een zuur gevoel bij de jongelingen van AZ.

