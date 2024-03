Counters bezorgen Jong Ajax driepunter op de Vijverberg, Poku redt eer voor Jong AZ

Zoals verwacht waren de Amsterdamse jonkies nauwelijks versterkt. Het eerste speelde zondagmiddag immers nog tegen Fortuna Sittard (2-2). Jong Ajax kreeg na een moeizaam begin op de Vijverberg, mede door het slechte veld, wel de eerste grote kans. Kian Fitz-Jim leek de bal voor het intikken te hebben na een combinatie met Jaydon Banel. De middenvelder schoot zijn inzet echter voor het doel van De Graafschap langs.

De Superboeren namen vervolgens het initiatief over aan de hand van David Bosilj. Eerst schoot hij een volley simpel in de handen van doelman Thom de Graaff en enkele minuten later leidde zijn voorzet bijna een eigen doelpunt van Julian Brandes in. De Graaff was echter opnieuw alert. In deze fase kon Jong Ajax in aanvallend opzicht weinig klaarspelen.

De Graafschap-storm

Direct na de rust had Bosilj de openingstreffer in het doel kunnen koppen, maar De Graaff hield weer tegen. Via Banel kwam Jong Ajax, ondanks de kansenregen voor De Graafschap, op 0-1. De buitenspeler schudde Alexander Büttner af en schoot de bal in een streep achter doelman Thijs Jansen. De thuisploeg liet zich niet kennen en kreeg na de tegentreffer een gigantische kans op de gelijkmaker. Invaller Mimoun Mahi schoot van dichtbij naast.

Hij zorgde vlak voor tijd met een leep balletje opnieuw voor gevaar. Zijn inzet ging via een Ajax-been weer naast. Het bleef ongemeen spannend, want via een ouderwetse carambole leek de bal er even later alsnog in te gaan. Jong Ajax hield de bal met veel kunst-en-vliegwerk uit het doel. Nassef Chourak zorgde in blessuretijd zelfs nog voor de 0-2 uit een counter, aangezien doelman Jansen meeging met een corner.

