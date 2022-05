Afscheidnemende Marco Bizot tijdens ereronde geroerd door AZ-fans

De supporters houden aan de nederlaag tegen RKC een slecht gevoel over, maar het afscheid van Marco Bizot was mooi om te zien. De keeper uit Zwaag was in zijn tijd als AZ-speler al zeer geliefd bij de fans en dat bleek zondagmiddag des te meer. Alle supporters klapten hun handen stuk voor hun ex-publiekslieveling.

