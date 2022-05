Zwalkend AZ hard onderuit tegen RKC Waalwijk en treft Heerenveen in play-offs

In de laatste wedstrijd van het seizoen wilde AZ vooral vertrouwen tanken richting de play-offs. De Alkmaarders vergaten zichzelf tegen Sparta, Ajax en FC Utrecht te belonen waardoor de ploeg van Pascal Jansen was veroordeeld tot de nacompetitie voor een plek in de voorronde van de Conference League. De tegenstander in de play-offs konden op voorhand vijf ploegen worden: NEC, sc Heerenveen, FC Groningen, Go Ahead Eagles en SC Cambuur.

Op achterstand

AZ kreeg in de eerste tien minuten via Jesper Karlsson en Vangelis Pavlidis twee uitgelezen mogelijkheden om al vroeg op voorsprong te komen. Volledig tegen de verhouding in maakten de Waalwijkers de openingstreffer. Finn Stokkers stond vogelvrij en schoof de 0-1 binnen na een lage voorzet vanaf de rechterkant.

De thuisploeg was dichtbij de gelijkmaker doordat RKC de bal bijna in eigen doel werkte, maar doelman Etienne Vaessen de bal ternauwernood weghaalde. Een paar minuten later was de sluitpost opnieuw bij de les bij een vrije trap van Jesper Karlsson die hij knap uit de hoek tikte. Op slag van rust kwam AZ wel op gelijke hoogte. Dani de Wit kopte hard raak uit een hoekschop: 1-1.

RKC slaat toe

In de tweede helft wist AZ weinig potten te breken tegen RKC. Daarentegen kwamen de bezoekers voor de tweede keer van de middag op voorsprong. Juriën Daari zette de Brabanders halverwege de tweede helft op 1-2. De Wit leek vervolgens snel te antwoorden, maar zijn doelpunt werd afgekeurd na ingrijpen van de VAR. Tien minuten voor tijd bracht Roy Kuijpers de bezoekers op 1-3 na een goede counter.

Donderdag om 18.45 uur speelt AZ uit in de halve finale van de play-offs tegen sc Heerenveen, dat als achtste is geëindigd in de eredivisie. Zondag volgt de return in Alkmaar.

Opstelling AZ: Vindahl; Witry (Reijnders/61), Hatzidiakos (Beukema/61), Martins Indi, Wijndal; Clasie, Midtsjö, De Wit; Evjen, Pavlidis, Karlsson