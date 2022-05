Gratis toegang voor seizoenkaarthouders AZ tijdens play-offs

Begin volgende week kunnen seizoenkaarthouders extra tickets bestellen voor de thuiswedstrijd. Zelf kunnen zij zondag 22 mei naar binnen op vertoon van hun seizoenkaart, meldt de club.

Afgelopen woensdag ging het lelijk mis in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. In blessuretijd maakten de Utrechters gelijk, waardoor het duel in 2-2 eindigde. Omdat nummer vier FC Twente won van FC Groningen kan AZ de Tukkers niet meer inhalen in de laatste speelronde. Morgen speelt AZ in Alkmaar tegen RKC Waalwijk.

Tegenstander nog onbekend

De play-offs starten komende week. Als nummer vijf van de competitie begint AZ donderdag met een uitwedstrijd. De tegenstander is NEC, sc Heerenveen, Go Ahead Eagles, FC Groningen of SC Cambuur. Morgen is na de laatste competitiewedstrijd duidelijk wie er als achtste eindigt.

Mocht AZ doorgaan naar de finale dan wacht op donderdag 26 en zondag 29 mei een uit- en thuiswedstrijd tegen Vitesse of FC Utrecht. De winnaar plaatst zich voor de voorronde van de Conference League.