Na oorwassing wacht koploper voor AZ: "We hebben wel even de koppen bij mekaar gestoken"

Bij de Alkmaarders ontbreken Bruno Martins Indi, Mayckel Lahdo en Lequincio Zeefuik. Vorige week bezorgde NEC koploper PSV de eerste nederlaag in de eredivisie toe (3-1). Martens is echter niet van plan om de tactiek van de Nijmegenaren te kopiëren. "Dan zou je de factor geluk een te grote rol geven."

Nummer vier AZ gaat morgenavond op bezoek bij koploper PSV. De wedstrijd in Eindhoven begint om 18.45 uur in het Philips Stadion. Via ons liveblog houden we je op de hoogte van de wedstrijd en na afloop spreken we de hoofdrolspelers.