Meelevende fan Marcel ziet 1149ste wedstrijd: "Ajax in de Arena van iedereen, Ajax Amateurs van mij"

Hoewel bijna niemand de Ajax amateurs volgt, weerhoudt het Marcel Wagenmakers er niet van om wekelijks op de tribune te zitten. De Amsterdammer volgt de club al bijna veertig jaar en zag in die tijd liefst 1149 wedstrijden. "Ajax in de Arena is van iedereen. En Ajax Amateurs, dat is eigenlijk een beetje van mij."