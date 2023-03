Donkere voetbalzondag in Amsterdam: Klassieker zit JOS Watergraafsmeer in de weg

JOS Watergraafsmeer trapte op eigen veld om 14.00 uur af tegen Gemert. Het duel werd een aantal weken geleden afgelast vanwege een onbespeelbaar veld. Een half uur later zouden Ajax en Feyenoord in de Johan Cruijff Arena aftrappen voor De Klassieker. "Veel van onze vrijwilligers zitten in het stadion. En ook veel toeschouwers verkiezen Ajax boven JOS vandaag", zegt Rinus, die al jaren achter de bar staat bij JOS.

Ook voorzitter Ron Meijer merkt dat de Klassieker veel invloed op JOS Watergraafsmeer heeft. "Als amateurclub wil je omzet maken om te overleven. Dan had ik het liever anders gezien." Hoofdtrainer Ten Bosch ondersteunt die woorden. "Als amateurclubs worden we wel een beetje kapot gemaakt, zo. De gezelligheid wordt steeds meer weggehaald. Voor de amateursport is dit niet leuk. Normaal hebben we een volle kantine en gaat iedereen laat weg. Het is nu helemaal leeg. Dit heb ik in vijf jaar zelden meegemaakt."

JOS Watergraafsmeer verloor zondag de thuiswedstrijd tegen Gemert met 3-5. Daardoor staat de ploeg nu veertiende in de derde divisie zondag. Ajax moest in de Klassieker het onderspit delven tegen Feyenoord: 2-3. De Amsterdammers moeten in de titelrace dus even pas op de plaats maken.