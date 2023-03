Ajax-coach Heitinga gelooft nog in titel: "Maximale eruit halen"

Een zeer pijnlijke middag voor John Heitinga. De Ajax-coach verloor als speler nog nooit een Klassieker, maar nu zag hij vanaf de zijkant dat zijn ploeg te kort kwam. De Amsterdammers verloren met 2-3 thuis van Feyenoord. "Deze thuisnederlaag voelen we."

"We moeten het vooral ons zelf aanrekenen", vertelt John Heitinga op de persconferentie na het verlies tegen Feyenoord. "Je zag dat een aantal spelers niet hetzelfde konden opbrengen als in de eerste helft."

"Acht wedstrijden te gaan"

Voor rust speelde Ajax uitstekend en de 2-1 voorsprong halverwege was dan ook terecht. Na rust domineerde vooral tegenstander Feyenoord in de Johan Cruijff Arena. Vlak voor tijd maakte Lutsharel Geertruida het winnende doelpunt, 2-3. Ajax-aanvoerder Dusan Tadic oogde na afloop behoorlijk somber. Achter de perstafel hoopte de teleurgestelde Servische aanvaller dat iedereen na de internationale break toch nog geloof houdt. "We hebben acht wedstrijden te gaan."

