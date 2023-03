Ajacieden vol vertrouwen voor de Klassieker: "7-1! We maken ze kapot"

Er staat veel op het spel. Wil Ajax nog zicht houden op de landstitel, dan moeten ze morgen van Feyenoord winnen. Maar de supporters zijn vol goede moed: "We gaan winnen, sowieso."

Jarig

Ajax is vandaag jarig: de club is 123 jaar oud geworden. Gewenste traktatie voor de fans is de zoete smaak van de overwinning morgen. De verwachtingen zijn in ieder geval groots. "010 wint elke keer in de laatste minuut, dus dat geluk houdt een keer op. Daar gaan we van profiteren, we winnen gewoon 2-1."

Sommigen durven nog groter te dromen: "Het zou een groot feest zijn als het 5-0 wordt". Een andere fan weet wat hij wil zien gebeuren morgen: "7-1. Heel toevallig."

De Klassieker begint morgen om 14.30 uur in de Johan Cruijff Arena.