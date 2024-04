Chinees restaurantschip krijgt mogelijk tweede leven als hotelschip in Oudeschild

In de haven van Oudeschild ligt al een hotelboot: in het drijvende hotel worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Maar volgens raadslid Eric Hercules is er plaats voor nog een boot. "Door de veel kleinere Texelse vissersvloot is er ruimte in de haven. Een groot deel van de bedrijfshaven blijft onbenut en tegelijk hebben we veel problemen met huisvesting. Niet alleen als het gaat om vluchtelingen, maar ook als je kijkt naar seizoenspersoneel en jongeren."

Door de restaurantboot om te vormen tot een hotelboot kun je aan de vraag naar woonruimte voldoen, denkt Hercules. Andries Pruiksma, oud-buurman van de eigenaren van de Chinese restaurantboot, denkt dat op het schip zo'n 44 studio's in kunnen worden gemaakt, zo zei hij gisteren tegen NH. "De gemeente is natuurlijk geen rederij of verbouwer", zegt Hercules, "maar wellicht kunnen ze onderzoeken of het een mogelijkheid is de boot te verbouwen."

Oud ijzer

"Het past binnen het beleid en de wensen binnen de gemeente, en ik weet ook dat ze bezig zijn met het opstellen van een contract voor een nieuwe opvangboot", vervolgt Hercules. "Wie weet kunnen ze het combineren door ook gelijk hier een vergunning voor af te geven."

Hij ziet er genoeg kansen in. "Al was het maar dat de gemeente Texel kan aangeven dat een ondernemer een vergunning voor een ligplaats voor dit schip zou kunnen krijgen. Met ligplaats wordt de boot een investeringsobject, anders wordt het alleen verkocht als oud ijzer."

Het college is door de lokale partij PvdA pro Texel gevraagd of ze bereid zijn de mogelijkheid te onderzoeken. Naar verwachting worden de vragen zeer binnenkort schriftelijk beantwoord.

Het restaurantschip staat al sinds 2013 leeg. Hieronder een foto van het schip in betere tijden.